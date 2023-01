Recogidas más de 1.000 firmas para reclamar un servicio de guardia en cuidados paliativos pediátricos del Virgen del Rocío

En apenas unas horas, una petición de Change.org que reclama una servicio de guardia del servicio de cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha logrado recoger más de 1.000 firmas. En su exposición, María José Morillo, que es la persona que ha iniciado la petición, explica que “los niños que son atendidos por la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla padecen enfermedades muy graves, irreversibles y con un pronóstico nada halagüeño. Estos pequeños requieren, por un lado, de una atención especializada las 24 horas del día y, por otro, de un tratamiento con una visión integral que les permita no tanto morir de una manera digna, sino vivir dignamente”. Morillo, como madre, lamenta que “aunque debería ser así, por desgracia no lo es”.

La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Virgen del Rocío y todos sus integrantes (médicos, enfermeras, psicólogos, trabajador social y mediador espiritual) “realizan un trabajo excepcional, procurando a nuestros hijos/as una atención médica especializada que les ayuda a minorar los síntomas de unas enfermedades que resultan devastadoras” y explica que “el trabajo que realizan va más allá de los aspectos puramente médicos y del alivio físico del sufrimiento. Esta unidad ofrece también un importante apoyo psicológico, espiritual y social a toda la familia, cuidando a quienes cuidamos”. Su devoción es tal, que para “aumentar la calidad de vida de nuestros hijos e hijas han dado vida a una asociación, SISU, de la que formamos parte todas las familias. A través de ella, estos profesionales proporcionan terapias especializadas extrahospitalarias (fisioterapia respiratoria, musicoterapia, apoyo emocional, etc) que ayudan a aumentar el bienestar de nuestros hijos e hijas y el de toda la familia”.

Gracias a estos profesionales, las decisiones de los padres, que en multitud de ocasiones son especialmente duras, se hacen menos dolorosas porque previamente han sido compartidas, dialogadas y trabajadas. “Contar con la atención de ellos en el ámbito domiciliario reduce de manera considerable el número de ingresos de nuestros hijos, muchos de los cuales perciben el hospital (a pesar de ser un lugar de sanación y curación) como un entorno hostil e inseguro, lo que limita seriamente su recuperación y estabilización. No obstante, también es cierto que el permanecer en la soledad de tu hogar, en horario de tardes y fines de semana, en los que los médicos y enfermeras de la unidad de cuidados paliativos no tienen asignados servicios de guardia, resulta muy complicado. Cuando nuestros hijos e hijas tienen crisis en estos periodos, a nuestro dolor y desesperanza se une el desconcierto ante una toma de decisiones en soledad. Nuestros hijos tienen un perfil de funcionamiento psicofisiológico bien conocido por los médicos de la unidad, pero no por otros profesionales, lo que conlleva que la atención que se les ofrece en los momentos en los que nos vemos obligados a acudir a los servicios de urgencias (sin poner en duda el buen hacer de sus profesionales) sea en multitud de ocasiones poco acertada e incluso, a veces, contraproducente”. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se solicita la colaboración para “conseguir un servicio de guardia en horario de tarde y fines de semana de los médicos y enfermeras de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Virgen del Rocio de Sevilla. Haciendo uso del lema de SISU, “cuando no se puede curar, todos podemos cuidar”.