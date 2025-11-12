Airbus prueba con éxito el primero de los ocho nuevos C295 del Ejército del Aire

Airbus ha probado este pasado martes con éxito el primero de los ocho aviones C295 de búsqueda y rescate (SAR) para el Ejército del Aire español, con un vuelo de prueba que se ha desarrollado en Sevilla, donde también se ha ensamblado la aeronave.

En sus redes sociales, Airbus ha informado de que este primer vuelo se ha centrado en la comprobación de los sistemas de vuelo, preparando el terreno para las pruebas de los sistemas de misión.

Se prevén más pruebas de vuelo y en tierra antes de su entrega en 2026. Esta aeronave reforzará las capacidades SAR españolas, sustituyendo a la actual flota de CN235 VIGMA del Ala 46.

El C295 es actualmente líder en su segmento y destaca por su versatilidad, con capacidad para transportar hasta 71 soldados o 50 paracaidistas, lanzar carga desde el aire, utilizarse para evacuaciones médicas y despegar y aterrizar en pistas cortas y sin pavimentar.

Puede lanzar paracaidistas y cargas desde el aire y también usarse para evacuaciones médicas o de heridos, como se demostró durante la pandemia, utilizando camillas básicas o unidades móviles de cuidados intensivos (UCI) con equipo de soporte vital, además de realizar misiones especiales y tareas de respuesta a desastres y de patrulla marítima.

Airbus proporciona diferentes tipos de apoyo a los operadores del C295, como apoyo material - que incluye la reparación y el suministro de piezas de repuesto-, pero también apoyo técnico con un representante de servicios, una base de datos de navegación y actualizaciones de publicaciones técnicas.

El proceso de mantenimiento "heavy check" que tiene lugar al cuarto y octavo año de la aeronave se gestiona íntegramente en La Rinconada (Sevilla), así como la formación del C295 a pilotos, operadores de carga y técnicos, que se realiza en el International Training Centre (ITC), con la única excepción de Egipto, que cuenta con su propio simulador.