El alcalde de Sevilla se parapeta en la Aemet por el caos con las lluvias

«También la lluvia» es el título de un filme de Icíar Bollaín y el argumento del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para justificar el caos con el temporal. La oposición, en cuanto amainó, culpó al regidor de la situación con los mismos planteamientos que señalaba Sanz cuando era candidato: la suciedad y la falta de mantenimiento. El alcalde negó la mayor y apuntó a la Agencia Estatal de Meteorología: «Hace falta que la Aemet esté pendiente de la ciudad todos los días, no sólo el Domingo de Ramos». Además de la cuantía de los desperfectos, el Salón del Motor ha sido suspendido debido a que el informe técnico «recomienda la clausura temporal» de Fibes. Su impacto el pasado año fue de 44 millones.

La Aemet atribuye las lluvias torrenciales en Sevilla a una borrasca con «características subtropicales» y explicó, en palabras de su delegado territorial, Juan de Dios del Pino, que no activara la alerta roja debido a que para ello las precipitaciones tienen que ser de 60 litros por metro cuadrado en una hora o de 120 litros en doce horas. Y eso no pasó en Sevilla, a pesar de que Emasesa señaló tras la tormenta que había llovido como nunca en la capital desde que hay registros: 115 litros por metro cuadrado. La Aemet lo rebajó a 100 en el Aeropuerto y 92 en Tablada y fijó el récord en los 109 litros del 2 de noviembre de 1997. Había un aviso naranja, que contempla lluvias de entre 30 y 60 litros en una hora. Sevilla estaba más cerca del aviso rojo que del naranja, según las observaciones de los técnicos de la Aemet. «Las lluvias en la provincia han estado dentro del umbral de los avisos naranjas, aunque muy puntualmente se haya podido alcanzar el umbral de aviso rojo», señaló la Aemet. Su delegado fue más allá: «Una cosa es la cantidad de lluvia que cae y otra el impacto que tiene. Esto ya depende de numerosos factores y lo tienen que valorar los expertos en protección civil», dijo Del Pino.

El alcalde convocó una rueda de prensa tras las críticas generalizadas y la controversia ciudadana de haber contemplado llover mucho pero no más que otras veces. «¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?» es una célebre frase de Groucho Marx. El regidor, amparado por los datos de una empresa municipal, lamentó que la Aemet no activara el aviso rojo como en Huelva y anunció la construcción de dos tanques de tormenta y un colector. «No hay ciudad que soporte los 115 litros de agua en 15 horas con picos de 9 litros por metro cuadrado en cinco minutos. Incomprensiblemente, Aemet no decretó en ningún momento el aviso rojo a pesar de que vivimos el peor temporal de los últimos 50 años», dijo Sanz, que cifró en 370 las incidencias, con 81 inundaciones, 45 relacionadas con árboles y ramas caídas. Los 70 bomberos atendieron más de 100. «Aquella Semana Santa de 2024 que no salió ninguna cofradía cayeron 148 litros por metro cuadrado en toda la semana, ayer fueron 115 en 15 horas», resumió Sanz. «¿Los imbornales estaban sucios? Mentira», dijo Sanz advirtiendo de que si las alcantarillas no hubieran estado limpias «Sevilla habría estado inundada a las 10:00». «Han reaccionado tarde y mal», sostiene el PSOE sobre un gobierno local que considera que hace aguas.