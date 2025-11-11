Amama ha presentado ya 25 denuncias de mujeres con cáncer por fallos del cribado, con más de 200 casos documentados

La presidenta de la asociación Amama, Ángela Claverol, ha confirmado este martes que la entidad ha presentado ya 25 denuncias --reclamaciones patrimoniales-- de mujeres de las provincias de Sevilla (15) y Jaén (diez) que han desarrollado cáncer por los fallos de comunicación en el cribado del cáncer de mama, al no ser informadas de que sus pruebas en el programa de detección precoz arrojaron un resultado no concluyente que requerían de más análisis para descartar lesiones tumorales. La Junta ha cifrado en 2.317 las mujeres afectadas por estos fallos.

En declaraciones a los medios, Claverol ha asegurado que la asociación tiene estudiados y documentados más de casos de pacientes que ya tienen cáncer de mama y que reclamarán al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por provincias, seis son de Almería; 16 en Córdoba; once en Granada; catorce en Cádiz; 22 en Málaga; trece en Jaén; catorce en Huelva y 189 en Sevilla.

Frente a estos números, la presidenta de Amama ha sostenido que las cifras ofrecidas por la Junta tras la segunda reunión de la comisión de seguimiento del cribado "no cuadran ni por cantidades ni por provincias". Ángela Claverol ha manifestado que "siguen llegando casos todos los días y ya tenemos más de 4.000". La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha cifrado en 217 las mujeres afectadas por los fallos en el cribado (2.317) pendientes de que se les hagan pruebas --concretamente, ecografías--, para las que la Junta se ha puesto como fecha tope el próximo 30 de noviembre.

Sobre la participación de Amama en la reunión de este pasado lunes, Claverol ha reconocido estar "terriblemente dolida". Ha alegado que fue Amama la única participante en el encuentro a la que se le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. "¿A mí solo por qué? El que algo debe, algo teme". Asimismo, ha afeado el "veto" a Amama en el Parlamento andaluz con motivo de las comparecencias de los agentes sociales en el Parlamento para la aprobación del presupuesto.

Por ello, la prsidenta de Amama ha reprochado que "la Junta nos quiere calladitas y sumisas, y Amama no se va a callar". No ha confirmado si da por rotas las relaciones con el Gobierno andaluz pero sí ha reconocido que "no tengo ganas de ir a una tercera reunión. No voy a hacerme una foto". "El único afán de la Junta es callarme. No podemos permitirnos estar calladas. La carga de la Junta contra nosotras está siendo bestial", ha apostillado. "Nos ha fallado la confianza y la mano tendida", ha lamentado por último.

Ángela Claverol ha insistido en que la asociación se seguirá reuniendo "con todo aquel que quiera ayudarnos". En ese contexto ha enmarcado su reunión con la vicepresidenta y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, a la que han pedido que se siga investigando este fallo; que se agilicen las incapacidades y que "presionen para conocer la verdad". Finalmente, Amama ha criticado la actuación "torpe" de la Junta al "dinamitar la relación" con la asociación que tiene "las pruebas de todo".