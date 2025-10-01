Andalucía universaliza la deducción de 200 euros por hijo en el IRPF

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles una nueva parte de su ambicioso plan de rebajas fiscales, el séptimo desde que asumiera el cargo. En este caso serán las familias andaluzas las beneficiadas, ya que se universaliza la deducción de 200 euros por hijo nacido, que antes estaba topada a rentas inferiores a 30.000 euros y a partir de su aprobación por el Parlamento dejará de tener límite alguno, con lo que 13.000 nuevas familias podrán optar a la ayuda.

Además, se incluye por primera vez a los niños adoptados y a las familias de acogida, que son 2.500 en Andalucía. Se trata de un intento de impulsar la natalidad en una región que cuenta con un saldo negativo de nacimientos en sus ocho provincias, "hay que contribuir a facilitar la posibilidad de tener un hijo, limitando su impacto económico", ha comentado el presidente andaluz.

Moreno ha trasladado esta nueva medida tras la celebración de un extraordinario Consejo de Gobierno celebrado de forma excepcional en las Reales Atarazanas de Sevilla, cuya remodelación se ha completado tras más de 32 años de espera.