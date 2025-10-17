Bajan las capturas de mosquitos en las trampas que detectan el virus del Nilo en Sevilla

La red de trampas del Plan de Vigilancia y Control de Mosquitos Transmisores del virus del Nilo occidental (VNO) en la provincia de Sevilla ha registrado un descenso generalizado de las capturas de mosquito cuando se acerca el final de la temporada de mayor actividad y abundancia, una vez que las temperaturas descienden a medida que avanza el otoño.

La empresa Tragsa, encargada de estos trabajos, ha informado en un comunicado de que este destacado descenso acompaña a los bajos registros generalizados en el resto de municipios gracias al conjunto de actuaciones incluidas dentro del Plan y que se desarrollan en cada una de las 15 poblaciones que lo conforman.

Las trampas que han experimentado este marcado descenso después de llevar semanas registrando notables crecimientos en las capturas, son las situadas en los municipios de Isla Mayor, Palomares del Río y La Puebla del Río en la margen derecha del río Guadalquivir.

La mayoría de las trampas arrancaron el mes de octubre con destacados aumentos desde niveles previos relativamente bajos, resaltando las situadas en La Puebla del Río, Isla Mayor y Coria del Río que multiplicaron sus valores relativos respecto a los números registrados hace dos semanas.

A pesar de ello, las cifras de estas trampas estaban próximas a las 1.000 capturas y, por tanto, muy lejos de los máximos estivales de más de 10.000 mosquitos. Con los últimos datos de las trampas del Plan de la Diputación de Sevilla, Isla Mayor y La Puebla del Río reducen los números de ejemplares en mucho más de la mitad de los valores que marcaban durante los últimos quince días.

Por su parte, la única trampa que marca un aumento marcado es la de de Coria del Río, con un porcentaje de aumento claro pero abundancia baja respecto a lo máximo registrado durante la temporada.

Por su parte, Aznalcázar registra un aumento en términos porcentuales pero los mosquitos capturados no llegan a los 100 ejemplares.

En cuanto a las trampas que han arrojado datos de capturas a la baja, es importante señalar las situadas en Mairena del Aljarafe y Palomares del Río, marcando números de capturas muy reducidas, por debajo de 120 individuos con una tendencia continuada a la baja.

Por último, Lebrija aumenta los mosquitos capturados porcentualmente pero en números absolutos no llega a 20 capturas, mientras que Alcalá de Guadaíra tan solo notifica 2 capturas.

La red de trampas para mosquitos adultos incluida dentro del Plan de Vigilancia y Control de Mosquitos Transmisores del virus del Nilo occidental (VNO) en la provincia de Sevilla y desplegada con el asesoramiento científico de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), sigue proporcionando información clave sobre las especies presentes en los municipios de Alcalá de Guadaíra, Aznalcázar, Coria del Río, Isla Mayor, Lebrija, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Puebla del Río.

Hasta la fecha, se han detectado especies con capacidad vectorial del género (Culex perexiguus, Culex pipiens, Culex modestus, Culex laticintus), y se ha confirmado la presencia del virus del Nilo occidental en muestras analizadas mediante PCR en trampas de la provincia de Sevilla situadas en Castilblanco de los Arroyos, La Puebla de los Infantes, La Puebla del Río – Dehesa de Abajo y Cañada de los Pájaros, Lebrija, El Pedroso, Castillo de las Guardas, Villamanrique de la Condesa, Guillena, El Real de la Jara, Gerena, La Campana, La Luisiana y Coria del Río.

Estos datos permiten mantener una vigilancia epidemiológica activa, priorizando los recursos para el control preventivo en aquellas zonas donde se concentra mayor densidad de especies transmisoras antes de que se confirme la circulación del virus.