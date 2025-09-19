El C.D. Balonmano Triana pasa a denominarse “Cajasol Sevilla Proin”

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Andreu Candau, gerente del C.D. Balonmano Triana, han firmado un acuerdo de colaboración por el que todos los equipos del club pasarán a llamarse “Cajasol Sevilla Proin”.

Este convenio corrobora la apuesta decidida por parte de la Fundación Cajasol a apoyar el deporte como herramienta de transformación social, integración y desarrollo, especialmente entre los más jóvenes. El respaldo institucional refuerza el compromiso de la entidad con el talento local y con el impulso de iniciativas que contribuyan al progreso de la comunidad.

La importancia de esta nueva alianza es clave para el futuro desarrollo profesional y competitivo del Club que refuerza su estructura y proyección y que, además, pasa a denominarse “Cajasol Sevilla Proin”