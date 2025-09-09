El Betis inicia la demolición del Estadio Benito Villamarín

El Real Betis ha iniciado este martes la fase de ejecución de la demolición de la grada de preferencia del estadio Benito Villamarín, tras más de un mes de trabajos preliminares, con la intención de generar "el menor impacto posible" en el barrio durante esta fase, que se prevé se prolongue hasta finales de octubre o noviembre.

El director general del club, Federico Martínez, ha reconocido que el impacto de la demolición es "importante" en el entorno urbano de las inmediaciones de las obras, aunque ha reiterado que el objetivo es generar "el menor impacto posible".

En este sentido, también ha subrayado que su intención es "participar lo menos posible en las quejas recibidas" y, para ello, ha señalado que las obras se están ejecutando "desde dentro y por niveles". Además, según Martínez, los materiales resultantes serán clasificados y empaquetados en la propia parcela, con el objetivo de acortar los plazos y reducir molestias.

El Betis prevé seleccionar a la empresa constructora a finales de este trimestre, de forma que las obras de construcción puedan comenzar en los primeros meses de 2026. La planificación inicial contempla disputar dos temporadas en el estadio sevillano de La Cartuja, aunque los plazos definitivos dependerán de la empresa adjudicataria.

A pesar de que el director del club ha reconocido un retraso en los trámites administrativos, ha indicado que confía en recuperar estas incidencias en las fases posteriores. Sin embargo, ha insistido en que ello dependerá de la constructora y del plan de ejecución presentado por la misma.