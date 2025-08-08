Declarado un incendio en el recinto arqueológico de Itálica, cerca de viviendas

El Consorcio provincial de Bomberos trabaja en un incendio declarado en el interior del recinto de Itálica, situado en el municipio de Santiponce (Sevilla) al que se han incorporado para su extinción bomberos del Servicio de Extinción de Incendio Forestales de Andalucía (Infoca), además de un medio aéreo.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en declaraciones a Europa Press, el fuego está teniendo lugar en la parte trasera de la calle Santo Domingo. Según los testigos, a las 17,30 horas alertaban de las llamas que se encuentran próximas a viviendas.

Se han activado a bomberos de la Diputación de Sevilla de los parques del Consorcio de Santiponce, La Rinconada, Gerena, Mairena del Aljarafe y bomberos de Sevilla, además de Guardia Civil y Policía local. También se encuentran trabajando sobre el terreno un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo, dos técnicos Gremaf, un técnico analista y un vehículo autobomba. No ha habido constancia de personas desalojadas ni afectadas por el fuego.