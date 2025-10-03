Desactivan un explosivo de la Guerra Civil en Sevilla

La Policía Nacional ha desactivado un artefacto explosivo de la Guerra Civil hallado cerca de la zona de Los Chaparrales (Dos Hermanas, Sevilla) y que fue hallado por un agricultor que dio aviso de inmediato a la Policía.



Según ha informado este viernes la Policía Nacional, los hechos se remontan al pasado 4 de septiembre, cuando un agricultor que trabajaba en sus parcelas, en los alrededores de Los Chaparrales, localizó un artefacto explosivo enterrado en el terreno.



Tras el hallazgo avisó a la Policía Nacional, que se desplazó al lugar, acordonando la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y operarios, hasta la llegada de los especialistas en desactivación de artefactos explosivos, Tedax.



Los especialistas del Tedax, tras una inspección técnica, confirmaron que se trataba de un proyectil de artillería de la guerra Civil, en avanzado estado de deterioro y con riesgo potencial.



Siguiendo los protocolos de seguridad, procedieron a la destrucción del artefacto mediante la detonación en el mismo lugar que fue encontrado