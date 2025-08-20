Detenido por interrumpir misas en Dos Hermanas y amenazar de muerte a un sacristán

La Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas (Sevilla) a un hombre por interrumpir los actos de culto católico y coaccionar a feligreses, tras amenazar de muerte a un sacristán e insultarle durante la celebración de una misa.

Los hechos se remontan a finales de junio, cuando el ahora detenido, de forma reiterada, entraba en una iglesia durante las celebraciones, con la finalidad de coaccionar a los feligreses de avanzada edad para que le diesen dinero, ha informado la Policía en un comunicado.

Ante la presión ejercida, algunas personas accedían finalmente a entregarle diferentes cantidades de dinero con el fin de que cesara así su actitud, pero en una de las ocasiones el sacristán de la parroquia trató de que esta persona abandonara el templo durante una de sus irrupciones, momento en el que fue amenazado gravemente y recibió insultos de carácter xenófobo.

Tras la denuncia interpuesta, la Policía Nacional desarrolló una compleja investigación y pudo identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos el pasado mes de julio, para pasar posteriormente a disposición de la Autoridad Judicial competente