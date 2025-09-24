Detenido en Sevilla por almacenar cientos de bombonas de 'gas de la risa'

Una persona ha sido detenida en una operación policial en la que han sido decomisadas 138 bombonas de oxido nitroso, utilizado en el mercado ilícito como sustancia recreativa y conocido como 'gas de la risa', almacenadas en una nave industrial de Sevilla capital.

Los investigadores seguían la pista a este tipo de bombonas utilizadas y el hallazgo se produjo tras una llamada que alertó de un robo en la nave, donde finalmente los agentes encontraron los palés precintados con el gas.

Confirmada la ausencia de documentación legal sobre la procedencia del producto y su destino, los agentes arrestaron al responsable de la nave industrial, ha informado este miércoles la Policía Nacional.

El óxido nitroso inhalado sin control provoca euforia y pérdida de conciencia, con graves riesgos para la salud que pueden llegar a causar la muerte.

Los agentes consideran que las bombonas halladas formarían parte de un volumen mucho mayor sustraído por organizaciones criminales para su posterior distribución entre consumidores.

La investigación permanece abierta para esclarecer la procedencia de la mercancía y el alcance de la red implicada.