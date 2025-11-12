Detenidos 20 miembros de un clan familiar dedicado al tráfico de marihuana en Las Cabezas de San Juan

La Policía Nacional ha desarticulado este miércoles a una organización criminal formada por un clan familiar dedicado al tráfico de marihuana en la pedanía de Marismillas, en la localidad de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). La operación se ha saldado con 20 personas detenidas y casi 1.000 kilos de marihuana, varias armas de fuego y un vehículo de alta gama intervenidos.

Según una nota remitida por el Cuerpo, la investigación iniciada a principios del pasado mes de agosto ha finalizado con la detención de los principales integrantes de la organización investigada, presuntos responsables tanto de la producción como de la posterior recolección, envasado y preparación de los cogollos de marihuana, para su posterior distribución a terceros.

A los detenidos se les imputan, entre otros, delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico. Tres de ellos se encuentran en prisión.

El 1 de octubre, se llevó a cabo un amplio despliegue policial en el que han participado más de 150 agentes, para la ejecución de un total de once diligencias de entrada y registro en domicilios de los detenidos, donde se ha aprehendido más de una tonelada de marihuana y dos kilos de cocaína.

Además, se han intervenido numerosas armas, entre ellas una pistola, una escopeta recortada, dos escopetas del calibre 12, una escopeta carabina modificada para disparar munición real, dos carabinas de aire comprimido y un bastón de defensa extensible. También se ha intervenido un vehículo de alta gama y más de 4.000 euros en efectivo.

La investigación se ha desarrollado dentro del ámbito permanente de colaboración y coordinación entre la Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Sevilla.