La Diputación de Sevilla y Caixabank facilitarán a los municipios la financiación para viviendas de protección del programa Sevilla 2030

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el director territorial de CaixaBank Andalucía, Juan Ignacio Zafra Becerra, han firmado este martes un protocolo general de actuación para facilitar a los ayuntamientos la financiación que les corresponda asumir para las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que se acometerán gracias a la nueva línea de subvenciones del Programa Sevilla 2030.

El acuerdo establece un marco de colaboración entre la Diputación y CaixaBank para facilitar el estudio, porque cada proyecto es diferente, así como la financiación, en su caso. Como se aprobó en el Pleno del 27 de noviembre, estas subvenciones permitirán la construcción de 1.182 inmuebles en venta o en alquiler, en 31 promociones distribuidas por 37 municipios, con una aportación de la Diputación de 69,3 millones de euros.

La institución financiará el 50% de las iniciativas de viviendas de alquiler, con un tope máximo de renta mensual de 350 euros al mes, y aportará 50.000 euros por cada inmueble destinado a la venta, cuyo precio no podrá ser superior a 115.000 euros. El resto de la financiación correrá a cargo de los ayuntamientos, que se pretende facilitar con este acuerdo con CaixaBank Andalucía.

El presidente, Javier Fernández, agradeció al director territorial de CaixaBank la implicación y el respaldo a las políticas de la Diputación. “Compartimos objetivos y compartimos el interés por abrir líneas de colaboración que nos permitan estar a la altura de lo que la ciudadanía y los jóvenes en particular nos demandan: tener a las instituciones públicas y financieras al lado, para afrontar una de las principales demandas que tiene hoy por hoy la sociedad”.

“Esta firma significa mucho para nosotros, ya que tanto para la financiación de la construcción como para las futuras subrogaciones de las hipotecas, en el caso de venta, necesitamos a una entidad financiera potente. Invitamos a todas, pero el que CaixaBank haya sido la primera es muy importante, por su prestigio”, ha recordado el presidente, quien ha insistido en que la Diputación va a seguir implementando medidas en la misma dirección.

“La política de vivienda de la Diputación va en serio, pensamos mucho y también ejecutamos. Este plan va a llegar a todos y cada uno de los municipios que quieran ir poco a poco incorporándose y el que vayamos de la mano con CaixaBank le da todavía más solvencia”, ha apostillado.

Por su parte, el director territorial de CaixaBank ha destacado el compromiso de la entidad con Andalucía y, “en particular con la provincia de Sevilla, colaborando activamente con todas las instituciones públicas para facilitar el acceso a la vivienda protegida y contribuir al desarrollo social y económico de nuestros municipios”.

Para Zafra, “este tipo de acuerdos nos permiten ofrecer soluciones financieras de colaboración público-privada que responden a las necesidades reales de la ciudadanía”.

El acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2029 y contempla la constitución de una comisión de seguimiento, que se reunirá al menos una vez al año. Con esta firma, ambas instituciones refuerzan su compromiso con el acceso a la vivienda y el desarrollo equilibrado del territorio.