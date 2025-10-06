De dónde procede el nombre de la Torre del Oro y otras curiosidades

La Torre del Oro es, después de la Giralda, el gran emblema de Sevilla. Desde 1944 su interior alberga un Museo Naval con maquetas, documentos históricos, grabados, cartas naúticas e instrumentos de navegación.

Según explica el propio Ministerio de Defensa, lTorre del Oro, "torre unida en su momento por una coracha (lienzo de muralla) al recinto amurallado almohade de Sevilla, se construyó siendo gobernador de Sevilla Abud él Olá".

"La torre formaba parte de las murallas del Alcázar como torreón final avanzado y servía de baluarte para defensa del puerto y puente de barcas, para lo cual, contaba con una gruesa cadena que cruzaba el río, cerrando el puerto", continúa la reseña histórica.

Su nombre puede provenir de la traducción de "Borg-Al-dsayeb".

La Torre del Oro cuenta con tres cuerpos, dodecagonales los dos primeros, el más alto cilíndrico rematado con una cúpula construido en 1760 con proyecto de D. Ignacio Moreno.

Se trata de un monumento declarado monumento histórico-artístico en 1931y que ha sufrido varias restauraciones en 1900, 1991-92, 1995 y 2005. La Armada ha jugado un papel importante en su conservación, señala Defensa.

"A propuesta del Patronato del Museo Naval, el 21 de marzo de 1936 se dispuso la instalación del Museo Marítimo en la Torre del Oro, por orden del Ministerio de Marina. En septiembre de 1942 comienzan las obras de restauración, en las que se mejora el aspecto de la fachada, preparándose las plantas baja y primera como salas de exhibición del Museo", apunta. "La tercera planta se habilita para alojamiento de investigadores, inaugurándose el 24 de julio de 1944 por D. Julio Guillén, proclamado que "La Torre del Oro, el rasgo más característico de Sevilla, ha dejado de ser una caracola vacía y abandonada junto al río, y este Museo que inauguramos, pequeño y modesto en dimensiones materiales, le dará y nuevas sonoridades"", sigue la reseña. Para ello se traen cuatrocientas piezas de Museo Naval de Madrid.

La Torre del Oro mide 15,20 metros de diámetro y 36,75 metros de altura. Consta de tres cuerpos de argamasa siendo el inferior dodecagonal. El primer cuerpo almohade forma tres pisos que se reparten por medio de arcos semicirculares en tramos alternados, cuadrados y triangulares, cubiertos por bóvedas de arista. Sobre este primer cuerpo, se eleva otro de ocho metros y medio de altura y tres de anchura, hexagonal desde abajo, pero dodecagonal al asomar al exterior.

"En 1760 se macizó, dejando sólo un hueco cilíndrico para la escalera de caracol que sube a la terraza. Fue entonces cuando se erigió la linterna circular que forma el tercer cuerpo. Existen teorías que interpretan la planta dodecagonal como una representación de la Torre de los Vientos vitruviana. Cada faceta del prisma ofrece un aspecto distinto según sea par o impar, variando el orden de ventanas, balcones y saeteras", señala Defensa.

"La decoración exterior es muy sobria. Los dos primeros cuerpos conservan, de su inicial inclusión en la muralla, las almenas. La decoración del segundo cuerpo fue restaurada hacia 1900 y presenta más complejidad; arcos ciegos de herradura, encuadrados por otros lobulares, alternados con arquillos gemelos. Es uno de los primeros edificios de la Península con decoración cerámica. Este material se utilizó también en la construcción del tercer cuerpo que está cubierto de azulejos dorados. Aparte de las cualidades estéticas, la Torre del Oro tuvo una verdadera importancia defensiva al controlar el paso entre la ribera del río y el Arenal por su situación central, autónoma del exterior, altura y dominio del terreno. Bien dotada de arqueros y soldados, era una torre casi inexpugnable", explica el Ministerio. Hoy en día es gestionada por la Armada estando instalada en ella un Museo Naval.

En total, la altura de la torre es de 36 metros, poco más de un tercio de la Giralda con 94,69 metros.

Se trata de una torre albarrana, esto es, que formaba parte de un recinto fortificado, con el que estaba comunicado. Su función era defender la ciudad. No muy lejos de la Torre del Oro está la casi desconocida Torre de la Plata. La Torre del Oro conectaba con la Torre de la Fortaleza, cerca de los alcázares, a través de la muralla. Por el río, se unió con la Torre de la Plata, en la margen derecha del mismo.

¿De dónde viene su nombre? Se dice que del brillo dorado que reflejaba sobre el río, que se atribuía a un revestimiento de azulejos hecho de mortero de cal y paja prensada. Nunca estuvo recubierta de dorado, como cuenta la leyenda. El uso de la torre siempre ha sido militar. Tampoco se guardó en ella los tesoros de América y, por tanto, tampoco proviene de ahí el nombre. De hecho, la torre es anterior.

Durante la Revolución de 1868, demolieron los lienzos de las murallas y se pusieron en venta. Los sevillanos evitaron su destrucción.

En agosto de 1992, con motivo de la Expo, la Torre del Oro se hermanó con la Torre de Belem de Lisboa.

¿Cuántas escaleras tiene? La Torre del Oro cuenta con 37 tramos o niveles que hay que subir por rampas para llegar a tener una vista panorámica a la que se accede a través de un par de decenas de escalones. La Torre del Oro ha sido cárcel, archivo, ahora museo marítimo y siempre desvelo de los sevillanos.