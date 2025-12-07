Dos muertos y cuatro evacuados al Hospital de Osuna en un choque entre tres vehículos en la A-92

Dos personas han fallecido en la noche de este sábado una colisión múltiple entre tres vehículos en la autovía A-92 a su paso por Sevilla, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Además, el accidente se ha saldado con otros cuatro afectados, que han tenido que ser evacuados al Hospital de La Merced de Osuna. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la evolución de su estado.

El accidente se ha producido sobre las 23,51 horas, concretamente en el kilómetro 109 de la mencionada vía.