Emilio Morenatti será el autor del cartel de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla

El fotógrafo jerezano Emilio Morenatti, galardonado con dos premios Pulitzer, será el autor del cartel oficial de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, que se celebrará entre el 9 de septiembre y el 3 de octubre de 2026.

Así lo ha anunciado el alcalde sevillano, José Luis Sanz, que ha subrayado que la elección de Morenatti “representa una declaración de intenciones" de la ciudad y de esta Bienal, donde se apuesta “por una mirada profunda, comprometida y universal”.

“Morenatti encarna la excelencia, la sensibilidad y la capacidad de contar historias con verdad, valores que también definen al flamenco y a Sevilla”, ha dicho el alcalde, que ha destacado que, con su participación, el cartel de la Bienal “trasciende el formato publicitario para convertirse en una auténtica obra de arte, un símbolo de la fuerza y la identidad cultural de Sevilla”.

Con esta elección, la Bienal de Flamenco de Sevilla “refuerza su vocación” de unir tradición y contemporaneidad, arte y compromiso, “y de seguir proyectando al mundo el talento y la esencia del flamenco como patrimonio vivo de la humanidad”.

Morenatti es un fotoperiodista con una extensa carrera de más de 35 años de profesión en medios como la agencia EFE. Actualmente, reside en Barcelona y desempeña el cargo de director de fotografía en España y Portugal y editor en Europa de contenido editorial para la agencia de noticias americana The Associated Press.

Complementa su vasta experiencia con un Máster en Fotoperiodismo y Fotografía Documental por la Universidad de Arte de Londres.

A lo largo de su dilatada trayectoria, Morenatti ha cubierto acontecimientos que han marcado la historia contemporánea en más de 50 países. Ha pasado largos periodos en naciones complejas, incluyendo Afganistán, Pakistán, Israel y los territorios palestinos.

Su compromiso con el oficio lo ha llevado a afrontar peligros extremos cubriendo desastres y guerras, un compromiso que se mantuvo firme incluso tras un grave incidente en Afganistán en 2009, donde perdió una pierna durante una ofensiva.

Su trabajo ha sido reconocido con algunos de los galardones más prestigiosos a nivel global. Morenatti ha sido distinguido con dos premios Pulitzer: uno por su cobertura de la pandemia de covid-19 en Barcelona, y otro por documentar la devastación de la invasión rusa de Ucrania junto a un equipo de fotógrafos de la Associated Press