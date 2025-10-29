La Fundación Cajasol renueva su alianza con el Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club

La Fundación Cajasol ha renovado y reafirmado sus acuerdos de colaboración con el Real Betis Balompié y el Sevilla FC, consolidando así su apuesta por el deporte como herramienta de transformación social, educativa y medioambiental. Estas alianzas, que se mantienen desde hace más de una década, permiten el desarrollo de numerosos proyectos conjuntos orientados a la promoción del deporte base, la sostenibilidad y la inclusión social.

La Fundación Cajasol y el Real Betis Balompié han renovado una temporada más el convenio de colaboración por el que ambas instituciones seguirán trabajando en el desarrollo de diferentes proyectos sociales, deportivos, educativos y medioambientales.

Este acuerdo, que se extenderá hasta 2025, se articula en torno a tres ejes principales: la Grada Solidaria, la participación en las acciones de sostenibilidad impulsadas por Forever Green, y el apoyo al programa escolar ‘Del Cole al Betis’.

La Grada Solidaria, que cumple su tercera temporada, permite a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad asistir a los partidos del primer equipo, actualmente en el Estadio de La Cartuja. Con esta iniciativa, el Real Betis y la Fundación Cajasol fomentan la afición al deporte y su práctica como vehículo de inclusión.

En el ámbito medioambiental, la Fundación Cajasol continuará participando en las acciones sostenibles desarrolladas por la plataforma Forever Green, entre ellas el partido sostenible de LaLiga 2025/26. Durante el último año, esta colaboración se materializó en limpiezas del entorno del Guadalquivir y en diversas actividades en el Ecohuerto del Real Betis, un proyecto que promueve la inserción sociolaboral de personas vulnerables y el consumo ecológico y responsable.

El programa ‘Del Cole al Betis’ seguirá siendo otro de los pilares del acuerdo. A través de visitas a distintos centros escolares de Sevilla y su área metropolitana, el club verdiblanco y la Fundación Cajasol transmiten a los más jóvenes los valores intrínsecos del deporte, mediante actividades lúdicas, clínicas deportivas y charlas sobre hábitos saludables y sostenibilidad. En la pasada temporada 2024/25 participaron más de 2.500 escolares de diez centros educativos.

Colaboración con el Sevilla FC en programas de integración y educación

De igual forma, la Fundación Cajasol y el Sevilla FC han reafirmado su compromiso conjunto con la acción social, la educación y la integración a través de la renovación de su acuerdo de colaboración. Este convenio permite el desarrollo de programas emblemáticos como “Sácale partido al cole”, el Mundialito de la Inmigración y el programa Gólgota de Semana Santa, todos ellos centrados en fomentar valores como la tolerancia, el respeto, la convivencia y la igualdad de oportunidades.

En el programa “Sácale partido al cole”, jugadores del Sevilla FC visitan centros educativos de Sevilla y su provincia para compartir con los alumnos actividades y charlas sobre valores fundamentales, la importancia del respeto al rival y los hábitos de vida saludables.

El Mundialito de la Inmigración, por su parte, reúne cada año a más de 300 jugadores de diferentes nacionalidades en la Ciudad Deportiva del club, fomentando la integración, la amistad y la convivencia entre culturas y razas.

El programa Gólgota de Semana Santa complementa esta labor, vinculando el deporte con la cultura y las tradiciones locales.

Un mismo compromiso por Sevilla y su comunidad

Con la renovación de estos acuerdos, la Fundación Cajasol reafirma su papel como agente activo en la promoción del deporte, la sostenibilidad y la inclusión social, colaborando con las dos principales entidades deportivas de la ciudad.

Tanto el Real Betis Balompié como el Sevilla FC comparten con la Fundación Cajasol la convicción de que el deporte es una herramienta fundamental para la educación en valores, la cohesión social y la mejora de la calidad de vida en nuestra comunidad.