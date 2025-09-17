El Gobierno de Moreno reafirma su objetivo de agotar la legislatura

El Gobierno andaluz ha reafirmado su objetivo de "tratar de agotar la legislatura", que concluye en 2026, ha confirmado este miércoles la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España.

Así ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntada por las elecciones autonómicas en Castilla y León, cuyo ejecutivo del PP ha confirmado también intención de agotar la legislatura y tuvo que aclarar que el último día en que podrían celebrar los comicios autonómicos es el 15 de marzo de 2026.

Carolina España ha precisado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, dijo en su día que, si hubiese un adelanto electoral en España, se valoraría porque "no tendría sentido llevar a elecciones a los andaluces en un corto espacio de tiempo".

Por otra parte, ha informado de que Juanma Moreno participará este jueves y viernes en la conferencia de presidentes del comité de las regiones de la UE, donde ocupa una vicepresidencia, que se celebrará en Dinamarca, e intervendrá en varios debates sobre ciberseguridad, desinformación y el marco plurianual europeo.