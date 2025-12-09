El Hospital Virgen del Rocío atiende a dos personas al día por accidentes de patinete

Más de 3.100 personas han llegado hasta las Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, algo más de dos al día, por accidentes con patinetes eléctricos desde el año 2012, cuando empezaron a proliferar este tipo de vehículos para desplazamientos.

Entre las causas más habituales de estos accidentes se encuentran caídas, atropellos, sobre todo a personas mayores y niños, y colisiones entre patinetes y coches, ha informado el Hospital en un comunicado.

El número de accidentes no ha parado de crecer, y aunque los primeros años el incremento fue paulatino, desde 2021, cuando ingresaron 430 personas, el número de casos se ha duplicado, llegando en 2024 a 850 los accidentados que llegaron hasta las Urgencias del Hospital Virgen del Rocío, la mayoría al Hospital de Rehabilitación y Traumatología, aunque también al Hospital Infantil.

Según un Trabajo Fin de Carrera (TFC) realizado por Pilar Rojo Alonso, estudiante de Medicina de la Universidad de Sevilla, en el hospital sevillano los accidentes de patinetes se han convertido en la principal causa de ingresos por Urgencias en los últimos años.

Sin embargo, los ingresos por bicicletas se han estabilizado, tras el importante crecimiento de su uso en la ciudad y la creación de los carriles bici, mientras que los de motos han subido ligeramente y los de coche han descendido.

Más del 57 % de los ingresos, casi 1.800, son jóvenes de 18 a 30 años que utilizan mayoritariamente para ocio este medio de transporte.

“Como curiosidad y a diferencia de los estudios llevados a cabo en otras ciudades del norte de Europa, por el clima de Sevilla apenas hay diferencia de ingresos entre unos meses y otros del año, aunque sí hay más casos en verano y bajan algo en diciembre y enero”, ha señalado la doctora en la Unidad de Urgencias de Traumatología Amparo Fernández de Simón.

Los datos del estudio indican que hasta 2024, de los pacientes llegados a Urgencias, el 58 % eran por casos leves, el 23 % moderados y el 24 % graves.

Uno de cada diez precisó ser ingresado en el hospital, aproximadamente, con una media de edad de 21 años. Del total de ingresos, el 7 % se quedó en Observación de Urgencias y el 3 % necesitó ser hospitalizado.