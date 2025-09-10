Los hosteleros sevillanos contra la prohibición de fumar en las terrazas

Desde la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia (AHS) han mostrado su "incomprensión" ante la prohibición de fumar en terrazas, una medida que se enmarca en el Anteproyecto de la modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco aprobado este martes en Consejo de Ministros.

Para la patronal hostelera, la norma tendría una "eficacia muy limitada", ya que "podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, aumentando la exposición al humo, y fomentar el consumo desordenado en las inmediaciones de las terrazas", donde no hay lugares habilitados para los residuos, con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos, explican en un comunicado.

Además, añade el sector, actualmente existe una buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas. Asimismo, han alertado del impacto negativo que tendría para el turismo y la imagen internacional del país, "ya que España se convertiría en una excepción dentro de Europa, donde solo Suecia mantiene una prohibición total similar".

"El empresario hostelero, como cualquier otro, vela por la viabilidad y correcto funcionamiento de su negocio, pero no se le pueden añadir funciones como vigilar atentamente que un cliente encienda un cigarrillo", subraya el gremio. "Un hostelero no es un policía que deba garantizar una prohibición ni actuar como autoridad legal cuando esta se incumpla".

Los hosteleros se muestran convencidos de que en caso infracción, "sí se le hará responsable directo cuando un cliente, por picaresca o desconocimiento, sobre todo en caso de visitantes extranjeros, encienda un cigarrillo en nuestras terrazas".