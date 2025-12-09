Iberdrola abre en el Centro Comercial Nervión Plaza el mayor hub de recarga eléctrica de Sevilla

Iberdrola | bp pulse, líder en recarga pública ultrarrápida en España y Portugal, ha puesto en funcionamiento su primer hub de recarga dentro del anillo de la SE-30 de Sevilla. La nueva instalación se ubica en las plantas -1 y -3 del parking soterrado del Centro Comercial Nervión Plaza y cuenta con 28 puntos de recarga operativos.

Este nuevo hub está equipado con 4 cargadores de 150 kW, 2 cargadores de 50 kW y 22 cargadores de 22 kW. Con los cargadores de mayor potencia, los usuarios podrán recuperar hasta el 80% de la batería de su vehículo en apenas 19 minutos, lo que facilita la integración de la recarga en la rutina diaria sin necesidad de largas esperas.

La elección de Nervión Plaza como emplazamiento de esta nueva infraestructura responde a la estrategia de la compañía de ofrecer soluciones de recarga accesibles y cómodas en ubicaciones de alto valor para los usuarios. Nervión Plaza, situado junto al emblemático Estadio Ramón Sánchez Pizjuán del Sevilla F.C., es el centro comercial con mayores afluencias de la ciudad, gracias a su fuerte posicionamiento en moda, además de su amplia oferta en restauración, zonas de ocio y cines.

Con esta nueva instalación, Iberdrola | bp pulse refuerza su apuesta por desplegar infraestructura de recarga no solo en carreteras y áreas de tránsito, sino también en el interior de grandes ciudades y centros comerciales, garantizando que todas las personas que deseen cargar su vehículo eléctrico cuenten con un punto público ultrarrápido accesible.

Pablo Pirles, director general de Iberdrola | bp pulse, ha destacado que "la puesta en marcha de este hub en Nervión Plaza representa un paso importante en nuestra estrategia de acercar la recarga ultrarrápida al corazón de las ciudades. Sevilla es una ciudad clave para nosotros y este primer hub dentro de la SE-30 demuestra nuestro compromiso con Andalucía y con la descarbonización del transporte urbano".

Por su parte, Miguel Ángel González Lago, gerente de Nervión Plaza, destaca que “esta infraestructura es un gran paso dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad, pero no solo refuerza el compromiso medioambiental de Nervión Plaza, sino que ofrece a nuestros clientes un nuevo servicio, mejorando su experiencia de visita”.

Andalucía es una de las comunidades autónomas prioritarias en el plan de expansión de la compañía. La región cuenta ya con una extensa red de puntos de recarga ultrarrápida de Iberdrola | bp pulse, con un total de 265 puntos de carga operativos (167 ultrarrápidos), entre los que incluye el mayor megahub de recarga pública de España, en el Parque Comercial Nevada Shopping (Armilla, Granada), con 70 plazas operativas. Y solo en Sevilla, la compañía cuenta con 61 puntos de carga, 37 ultrarrápidos.

Toda la energía suministrada en este hub cuenta con garantía de origen 100% renovable, en línea con el compromiso de Iberdrola | bp pulse con la descarbonización del transporte y la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible.