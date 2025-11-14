José Joaquín Palma Chaves toma posesión como decano de Cogitise

La nueva junta de gobierno del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, COGITISE, ha tomado posesión de sus cargos reconociendo como decano a José Joaquín Palma Chaves.

En este evento, celebrado en la tarde de ayer jueves, 13 de noviembre, los miembros de la nueva directiva de COGITISE han jurado o prometido sus cargos iniciando así un nuevo ciclo en la centenaria institución colegial sevillana coincidiendo con el año en el que se celebra el 175 aniversario de la titulación de Ingeniero Técnico Industrial en nuestro país.

El decano de COGITISE ha desgranado los puntos principales del programa de gobierno de la nueva junta asegurando que “esta nueva etapa estará marcada por el inicio de grandes proyectos, por el acercamiento a nuestros colegiados, por la defensa de nuestra profesión frente al intrusismo, por la apuesta a las nuevas tendencias tecnológicas que estamos viviendo, como la Inteligencia Artificial, la movilidad sostenible o la economía circular”.

Asimismo, Palma Chaves ha reflexionado sobre la situación actual de los ingenieros técnicos industriales sevillanos aseverando que se trata de un momento repleto de oportunidades. “Estamos viviendo una época de cambio, una era apasionante para nuestra profesión. Estamos ante un escenario lleno de innovaciones tecnológicas que marcarán el futuro de la ingeniería, pero también de nuestra sociedad. Para hacer frente a los desafíos que la innovación nos plantea es imprescindible que estemos preparados. La clave para lograrlo es sencilla: formación, formación y formación”, aseguró el decano sevillano.

El acto ha contado con la presencia de José B. Zayas López, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de Andalucía y decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga; Domingo Villero Castro, Decano del Colegio Oficial de graduados e ingenieros técnicos industriales de Cádiz; Manuel León Gómez, Decano del Colegio Oficial de peritos e ingenieros técnicos industriales de Huelva; y los ex decanos de COGITISE Eduardo Luna, José María Manzanares y Francisco José Reyna Martín. Además de Antonio Paredes Palacios, director general de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla; Antonio Luis Moreno Rodríguez, jefe de la Policía Local de Sevilla; y Francisco Manuel Pérez Costa, jefe de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla.

El equipo que dirige la institución colegial con sede en la Plaza del Museo está compuesto por ingenieros técnicos industriales con amplia experiencia tanto en el sector público como en la empresa privada, abarcando áreas tan relevantes como las instalaciones industriales, las energías renovables y la automatización de procesos Así mismo, tanto el nuevo decano, José Joaquín Palma Chaves, como el vicedecano actual, Diego José Barrera Lozano, ya han formado parte de la junta de gobierno de COGITISE en anteriores candidaturas, ocupando los cargos de vocal y vicesecretario, por lo que conocen a la perfección el funcionamiento y las necesidades del Colegio.

La Junta Directiva de COGITISE está compuesta por:

D. José Joaquín Palma Chaves. Decano, Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Sevilla. Jefe de Guardia del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla. Colaborador en formación especializada, participando como ponente en jornadas sobre seguridad contra incendios.

D. Diego José Barrera Lozano. Vicedecano, Máster en Dirección y Administración de Empresas. Ingeniero especialidad Organización Industrial. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla. Ingeniero Técnico Industrial. Escuela Universitaria Politécnica de Sevilla. Profesor Asociado en Sistemas de Información. Funcionario Técnico de la Administración Pública.

D. Jesús Manuel Sánchez Sánchez. Secretario, Ingeniero Técnico Industrial. Grado en Ingeniería Industrial. En la actualidad es director de Área de Andalucía de la empresa ISTEM SLU.

D. Francisco José Téllez Baena. Tesorero, Director de negocio de la división de seguridad y responsable de la cuenta de resultados en SIEMENS. Actualmente dirige su empresa propia, colaborando en múltiples proyectos nacionales e internacionales de automatización de procesos y sistemas.

D. Sergio Muñoz Castro. Interventor, experiencia en empresa instaladora contra incendios desarrollando instalaciones de activa y pasiva. Ejercicio libre dirigiendo proyectos de obras y actividades, instalaciones de protección contra incendios, instalaciones de ventilación y climatización, informes acústicos y peritaciones judiciales.

Dª. Sonia Jiménez Ulgar. Vocal, Desarrolla su labor profesional como Ingeniera Técnica Industrial en el grupo Valora Peritaciones, enfocada a la prestación de servicios periciales a la industria aseguradora.

D. Manuel Jesús Martín Barrera. Vocal, amplia trayectoria en el desarrollo de mejoras continuas en eficiencia y mantenimiento de instalaciones en funcionamiento. Formación complementaria en mantenimiento industrial e instalaciones de climatización.

Dª Amaya Jiménez Ortega. Vocal, experiencia profesional en el ejercicio libre desde hace casi 20 años, legalizando instalaciones industriales, redes de media y baja tensión y dando asesoramiento técnico en instalaciones de todo tipo.

Dª. María de los Ángeles Gómez Gil. Vocal, experiencia como inspectora de Instalaciones eléctricas. Funcionaria interina en la Consejería de Medio Ambiente. Asesora Técnica en la Delegación Territorial de Energía, gestionando autorizaciones para plantas fotovoltaicas y parques eólicos. Actualmente desempeña funciones como Asesora de Instalaciones en el Edificio Torretriana.