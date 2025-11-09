Jupol pide la dimisión de Marlaska después de que los narcos tirotearan en Sevilla a un policía nacional

El Sindicato Jupol ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el suceso en Isla Mayor (Sevilla) en el que policía nacioal resultó gravemente herido durante una operación contra el narcotráfico, y ha denunciado que es la consecuencia del "fracaso" del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

En un comunicado, ha asegurado que lo ocurrido este sábado en Isla Mayor no es un hecho aislado sino "la consecuencia directa de una falta de medios, planificación y compromiso real con la lucha contra el narcotráfico".

“El narco campa a sus anchas en España, el Estado ha perdido el control en la lucha contra los narcos y los policías actúan desprotegidos. Marlaska es el máximo responsable de este fracaso, y debe dimitir de inmediato", han incidido este organización.

Ha señalado que el Plan Especial de Seguridad, que abarca seis provincias andaluzas, “no ha servido para reforzar la seguridad sino para maquillar cifras y alimentar titulares”, mientras la violencia de los grupos criminales aumenta exponencialmente y los policías “siguen siendo carne de cañón sin chalecos, sin cascos adecuados y sin vehículos blindados", ha censurado.

Han exigido un plan "real, eficaz y dotado de medios, que deje atrás la propaganda" ya que "cada operativo se convierte en una ruleta rusa porque no hay material ni efectivos suficientes. No queremos medallas ni homenajes tras cada tragedia, queremos poder volver vivos a casa".

En este sentido, ha incidido en que “los policías nacionales no pueden seguir yendo al combate con material obsoleto. Es indignante que mientras el narcotráfico se arma hasta los dientes, el Gobierno retire los chalecos caducados sin sustituirlos y nos obligue a actuar sin protección".