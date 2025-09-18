Luz verde definitiva al nuevo estadio del Betis

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado de forma definitiva este jueves el estudio de ordenación del nuevo estadio Benito Villamarín con los votos favorables de los grupos municipales del PP, PSOE y VOX y el contrario de Podemos-IU.

El Betis recibe así la autorización urbanística para levantar la nueva grada de Preferencia, el edificio anexo y una plaza pública en el barrio de Heliópolis en el que se ubica el estadio; y establece, según el club, 'una relación proporcionada y equitativa' entre el Ayuntamiento y la entidad 'que, como compensación a esta cesión, dará respuesta a la demanda de equipamiento público'.

Una vez aprobado el estudio de ordenación, el Betis puede iniciar la nueva edificación una vez que, actualmente, está llevando a cabo la demolición de la grada de Preferencia de forma progresiva para minimizar el impacto de estos trabajos en la zona.

Estas obras de la nueva grada, que se unirá a las otras tres ya construidas, han obligado a equipo verdiblanco a trasladarse desde el inicio de esta temporada a La Cartuja, donde, en un principio, el club tenía previsto jugar esta campaña y también la 2026-27, para volver al comienzo del curso 27-28 al ya remodelado estadio de Heliópolis.