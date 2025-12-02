El Metro de Sevilla tendrá cinco nuevos trenes, pero habrá que esperar como mínimo dos años

El consejo de administración de Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía para la construcción y explotación de la Línea 1, ha anunciado este martes que ha aprobado la operación de compra de cinco nuevos trenes, cuya fabricación y suministro elevará la flota total del material móvil del Metro de Sevilla hasta 26 unidades y "contribuirá a hacer frente a la evolución de la demanda de viajeros en los últimos años".

En una nota, la Junta relata que el aumento se ha realizado a requerimiento de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y contempla una inversión de unos 25 millones de euros. Una vez aprobada la operación de compra de estas nuevas unidades, Metro de Sevilla trabaja en la formalización del contrato de fabricación y suministro del nuevo material móvil, cuyos plazos contractuales del mercado se mueven en un horizonte de 24 meses para su entrega y puesta en marcha.

Cabe enmarcar que Metro de Sevilla, participada en un 88,23 por ciento por Globalvia y en el 11,77 por ciento restante por este ente público de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, trabaja ya en la formalización del contrato para la fabricación y suministro de estas nuevas unidades.

Asimismo, en relación con el aumento de demanda, detalla que a partir de los años 2023 y 2024, "una vez superados los efectos que la crisis sanitaria de la COVID-19 tuvo sobre el comportamiento de la demanda del transporte público, como consecuencia de las restricciones aplicadas en materia de movilidad, la Línea 1 ha registrado un crecimiento por encima del umbral de los 17 millones de usuario anuales previos a la pandemia".

"Una tendencia que se ha visto también favorecida por las bonificaciones estatal y autonómica al precio de los títulos de viaje recurrentes bonos multiviajes desde el año 2022", ha apostillado en este sentido.

Además, Metro de Sevilla ha asegurado que superó los 20 millones de usuarios en 2023, ejercicio que, a juicio de la empresa, marca el punto de inflexión en la demanda, y ha concretado que elevó su cifra a 22,69 millones de pasajeros el pasado 2024, con un crecimiento del 33 por ciento frente al umbral de demanda previo al COVID 19, que se registró en 2019 con 16,99 millones de pasajeros.

"Se trata de un crecimiento significativo que no estaba contemplado en el contrato de concesión administrativa de la Línea 1 del suburbano para este periodo, en el que el abaratamiento de los títulos de viaje, a raíz de los decretos aprobados y prorrogados desde 2022 para la bonificación de los bonos multiviaje ha contribuido, entre otros factores, como la propia competitividad del servicio de la Línea 1, a esta demanda excepcional", ha indicado.

Por último, ha pedido tener en cuenta que Metro de Sevilla desde el año 2010 no ha revisado ni actualizado el precio de los títulos de viaje que repercute al usuario, "manteniéndose invariable en todo este periodo, con la excepción de los descuentos aplicados desde 2022 en virtud de las bonificaciones promovidas por las administraciones".