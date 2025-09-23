Moreno anuncia rebajas de impuestos para quienes tengan animales de compañía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes una batería de medidas fiscales que pretende rebajar los impuestos a miles de andaluces. El mandatario andaluz, ha avanzado una de las medidas que formará parte de esta nueva oferta en materia fiscal, y que está concebida para ayudar con los gastos veterinarios que deben asumir los dueños de animales de compañía.

En concreto, las próximas cuentas autonómicas llevarán prevista una deducción del 30% en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. En caso de que el animal sea adoptado en un centro de acogida, su dueño podrá acogerse a la deducción durante tres años.

En determinados casos, el periodo de tiempo será incluso mayor. Así, si se trata de perros de asistencia, de perros guía para personas ciegas, de aquellos que detectan bajadas de azúcar o ataques epilépticos, e incluso de los perros que asisten a mujeres víctimas de violencia de género, entonces dicha deducción se aplicará durante toda la vida del animal y con efecto inmediato: no tendrán que ser necesariamente adoptados o adquiridos ahora.

Según el análisis de esta deducción, serán unos 182.000 andaluces los que podrán acogerse a ella. "Andalucía quiere ser pionera. Y con esta importante medida, que es novedosa y especial, lo somos. Los animales de compañía son en realidad un miembro más de nuestras familias, que nos dan cariño y no sólo necesitan también cariño por nuestra parte sino una serie de atenciones. Hemos pretendido ser sensibles a esa gran parte de la población que convive con animales, e incluso de las muchas personas que necesitan de ellos para poder seguir con su día a día", ha explicado Moreno.

La estimación del impacto que tendrá esta medida alcanza los 12 millones de euros al año, que se traducirá, en la práctica, en más capacidad de ahorro para todos aquellos andaluces que compartan su vida con un animal de compañía.