Muere un hombre de 49 años tras un accidente entre dos patinetes en Sevilla

Un hombre de 49 años de nacionalidad senegalesa falleció el pasado 23 de octubre en Sevilla tras chocar frontalmente el patinete eléctrico que conducía con otro vehículo similar.

Según ha adelantado Diario de Sevilla y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, el accidente se produjo sobre las 21.00 horas del pasado 20 de octubre en la avenida Federico Mayo Gayarre, cuando dos patinetes eléctricos chocaron frontalmente.

El rotativo sevillano indica que en uno de los patinetes viajaban dos menores de edad, un chico y una chica, uno de los cuales resultó herido leve, y el conductor del otro vehículo resultó herido grave tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza, sin que ninguno de los tres llevase casco.

El herido de más gravedad fue trasladado al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde falleció el 23 de octubre.

El caso ha sido enviado por la Policía Local al juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.