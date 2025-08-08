Muere un joven de 30 años herido de bala en el tiroteo de Las Cabezas (Sevilla)

El joven de 30 años herido de bala en el tiroteo de este jueves en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) ha fallecido este viernes tras ser trasladado al Hospital Virgen del Rocío en la capital hispalense. Otro de los tres heridos, de 50 años, se encuentra en estado grave, pero fuera de peligro.

Según ha confirmado al Guardia Civil, el fallecido había sido herido de bala durante la reyerta. El incidente se produjo en un bar de la localidad, concretamente en la zona de la Plaza Mártires del Pueblo. En el establecimiento tuvo lugar la pelea que, a los pocos minutos, quedó disuelta.

No obstante, pasada una media hora, una de las familias involucradas en la pelea, volvió al lugar de los hechos y se produjeron entonces los disparos. En la trifulca están involucradas familias de Las Cabezas y de otro municipio cercano, según ha confirmado el alcalde de la localidad, José Solano, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press.

Los agentes del Instituto Armado que se desplazaron hasta el lugar de los hechos encontraron a un hombre con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el hombre con un disparo en la cabeza, en estado crítico, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío.

UN DETENIDO Y DESCARTAN "AJUSTE DE CUENTAS"

En una atención a medios de comunicación tras el minuto de silencio por el víctima de violencia machista en Don Benito (Badajoz), el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha señalado que al detenido ronda entre los 30 y los 40 años. En lo que respecta al arma, el subdelegado ha explicado que "se está trabajando en detectar los instrumentos que han sido utilizados en la reyerta".

Asimismo, Toscano ha descartado que "inicialmente el suceso pueda estar vinculado a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas", apuntando que "se ha tratado de una reyerta, de la que no hay información sobre si existe una rencilla previa".

Por su parte, el alcalde de Las Cabezas, José Solano, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla refuerzos de la Guardia Civil, "que ya se están viendo". Igualmente, habrá un refuerzo de efectivos de la Policía Local.