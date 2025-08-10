Muere un motorista de 67 años en un accidente de tráfico en Dos Hermanas

Un motorista de 67 años de edad ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana en la A-4 en Dos Hermanas (Sevilla), según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente se ha producido en el kilómetro 553 de la autovía A-4 a las 7:35 horas, según los testigos que dieron la voz de alarma al Teléfono de Emergencias 112.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Guardia Civil de Tráfico y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, tras ser activados por el centro coordinador de emergencias, y solo pudieron certificar el fallecimiento del motorista.