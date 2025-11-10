Los narcos, antes de tirotear a los policías en Sevilla: “Cárgate a esos perros”

La operación policial contra el narcotráfico en Isla Mayor (Sevilla) sigue abierta, pero las heridas físicas y psicológicas de los agentes de la Policía Nacional que estuvieron allí perdurarán más en el tiempo. Según los testimonios de algunos de los policías que están conscientes y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, uno de los presuntos narcotraficantes le gritó al compañero que portaba el arma: “Cárgate a esos perros”.

De hecho, los agentes aseguran que dieron por hecho que acabarían con su vida: “Estábamos parapetados esperando a que nos llegase la hora. Fue prácticamente una ejecución”, señalan.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan años reclamando al Ministerio del Interior más medios para luchar contra el narcotráfico. Hoy mismo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido "aumentar efectivos" y reforzar los medios en la lucha contra el narcotráfico.También exigen actualizar el armamento actualmente en uso porque "los agentes están siendo enviados a intervenciones de alto riesgo con simples pistolas".

El mismo domingo fue el Sindicato Jupol el que exigió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y denunció que el suceso de Isla Mayor es la consecuencia del "fracaso" del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

La operación sigue aún abierta y en las últimas horas se ha localizado una nave e intervenido el cargamento de 3.800 kilos de hachís que iba en la lancha. Según testimonios de algunas de los agentes que participaron hasta tres presuntos narcotraficantes se "tiraron al canal y allí se ocultaron". La Policía sigue buscándolos.

La droga intervenida hasta el momento en el marco de este operativo supera las 4 toneladas y media.