Salud
Una nuevo tipo de cirugía de corazón consigue el 100 % de éxito en niños
Un programa llevado a cabo desde 2021 en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha intervenido con resultados positivos a 24 pacientes pediátricos
Un total de 24 pacientes pediátricos han sido intervenidos de corazón con una técnica mínimamente invasiva y con una supervivencia del 100 % en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Desde el inicio en 2021 del programa de cirugía cardíaca mínimamente invasiva han sido intervenidos cien pacientes, incluyendo la veintena de niños, con excelentes resultados en cuanto a la corrección de los defectos y valvulopatías.
También destacan los avances en términos de recuperación precoz y un número muy pequeño de eventos significativos. Según ha informado este hospital público andaluz, la modernización de la cirugía en muchas de sus vertientes pasa por la realización de similares procedimientos correctivos a través de incisiones cada vez más pequeñas para minimizar el trauma quirúrgico.
Esto supone que incluso se reduzca significativamente el riesgo de secuelas, en gran medida debido a la limitación del trauma ocasionado. La cirugía cardíaca pediátrica mínimamente invasiva ofrece además beneficios significativos desde el punto de vista del manejo anestésico con una importante mejora en la experiencia general del paciente y optimizando los resultados postoperatorios.
Experiencias en el extranjero