Rap, flamenco, pop y jazz, protagonistas de un noviembre "Insólito" en Sevilla
El festival reúne a Mala Rodríguez, Marina Carmona, José Mercé y Chucho Valdés en una programación que celebra la diversidad
El nuevo proyecto de Green Cow Music continúa su recorrido por la Sevilla menos previsible con una agenda que cruza diferentes estilos musicales. Durante este mes, las sevillanas y los sevillanos podrán ir del rap de Mala Rodríguez al jazz de Chucho Valdés, pasando por el flamenco de José Mercé y el pop de Marina Carmona. Con ellos, Insólito reafirma su vocación de abrir la cultura a todos los públicos y rincones de la ciudad.
Así, el festival comienza su programación de noviembre este sábado 8, a las 21.00 horas, en la Sala Pandora con Mala Rodríguez, que regresa a Sevilla con su gira 25 Aniversario – Lujo Ibérico. La artista jerezana, pionera del rap en español cuando era un género dominado por
hombres, marcó la diferencia con su álbum debut Lujo Ibérico (2000), fusionando flamenco y hip- hop con letras contundentes. Desde entonces, Mala Rodríguez ha acumulado discos de oro, dos Grammy Latinos, el Premio Nacional de Músicas Actuales y colaboraciones que van desde Nelly Furtado hasta Calle 13. En esta cita única en Andalucía, Mala repasará su legado y celebrará con el público sevillano su irrupción en el hip-hop, el hito que supuso su primer disco y su mensaje de empoderamiento.
El viernes 14 de noviembre, a las 21.30 horas en la Sala X, será el turno de Marina Carmona, heredera de la saga flamenca de los Carmona y Habichuela, que presentará su propuesta musical: un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo. Formada entre guitarras y compases, estudió Educación Musical en Miami, ha trabajado con artistas de distintos estilos y canta en
español, inglés y francés. Además, Marina compone sus propios temas y fusiona flamenco, pop, soul y canción francesa con naturalidad. Su primer disco, Mi identidad, es una declaración artı́stica y personal, con producción de destacados músicos y primeras exploraciones en electrónica. En el que será su primer gran concierto en Sevilla, estará acompañada por invitados como Rocío Soto o Ismael de la Rosa ‘El Bola’.
Por su parte, el jueves 20 de noviembre a las 20.30 horas, en el Cartuja Center CITE, José Mercé ofrecerá un homenaje muy especial a su paisano Manuel Alejandro, autor de clásicos inmortales como “Yo soy aquel”, “Procuro olvidarte” o “Se nos rompió el amor”. Acompañado por un piano y su cuadro flamenco, en José Mercé canta a Manuel Alejandro, el cantaor recorre este repertorio
