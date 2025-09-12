Segundo brote de gripe aviar confirmado en Sevilla

El Ministerio de Sanidad ha confirmado a la Junta de Andalucía que las aves que murieron la semana pasada en los jardines del Parque de Miraflores de Sevilla fueron víctimas de la gripe aviar, con lo que se confirma la existencia de un brote en ese parque.

Fuentes de la Consejería de Salud y Consumo han informado a EFE de la confirmación según el resultado de los estudios realizados por parte del Ministerio tras aparecer muertas días atrás en las lagunas del parque.

Este parque ya estaba clausurado y se habían iniciado todas las medidas que contempla el protocolo, ha concretado Salud. Este jueves quedaba confirmado que las aves encontradas en el Real Alcázar de Sevilla murieron también por la existencia de un foco de gripe aviar, por lo que se mantiene activado el protocolo habitual y cerrados los jardines.

En el Real Alcázar, que recibe unos dos millones de visitas al año, se había reforzado la vigilancia después del brote de gripe aviar detectado en el parque del Tamarguillo de la capital hispalense, por lo que se decidió el cierre preventivo de los jardines.