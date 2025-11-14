Siloé y El Kanka se suman a la programación de Insólito

Insólito, el festival de Green Cow Music, amplía su cartel con dos nuevas incorporaciones que refuerzan su apuesta por la diversidad musical : Siloé y El Kanka. Dos nombres clave de la nueva escena española que, desde lenguajes distintos, comparten entrega y emoción colectiva. Ambos llegan a Sevilla estrenando etapa y proyectos artísticos.

Además, Suede, leyenda británica del rock alternativo, amplía aforo para su concierto del 21 de marzo de 2026 (21.00 horas, en Cartuja Center CITE) tras agotar todas las entradas. Su actuación es una de las citas más esperadas de Insólito y forma parte de la gira de presentación de Antidepressants, el décimo álbum de estudio del grupo. Así, se abre una nueva oportunidad para disfrutar de la icónica banda con las últimas entradas disponibles para su concierto en Sevilla.

Siloé y El Kanka, nuevas etapas

Siloé, formado por Fito Robles (voz y compositor), Xavi Road (guitarrista y productor) y Jaco Betanzos (batería), actuará el próximo 17 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Cartuja Center CITE. El grupo es uno de los fenómenos más singulares del panorama nacional. Su sonido, que fusiona folk, pop y rock, ha conectado con una comunidad de más de un millón de oyentes en plataformas digitales. Desde su debut con La Verdad (2016), la banda ha desarrollado una evolución artística constante que culminó en su aclamado álbum Santa Trinidad, con el que ha colgado el cartel de “no hay entradas” en más de 35 fechas.

La propuesta del trío vallisoletano, que combina intensidad, espiritualidad y energía, ha llamado la atención de artistas como Coldplay, que recomendó su música en redes, y ha propiciado colaboraciones con Arde Bogotá, Viva Suecia y Dani Fernández. Este 2025, Siloé ha iniciado una nueva etapa con el lanzamiento de su single “Las palabras”, que marca el comienzo de un nuevo ciclo creativo y anticipa el repertorio de sus próximos conciertos, incluido su paso por Insólito.