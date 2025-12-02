Los sindicatos policiales estudian denunciar a Sanz

El conflicto entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la Policía Local no para de crecer. La llegada de la Navidad genera nuevos problemas para el consistorio sevillano ya que la delegación sindical de CSIF en los cuerpos de seguridad municipales amenazó ayer con denunciar penalmente a Sanz tras presentar una demanda por «vulneración de los derechos fundamentales». Todo esto tras la activación por decisión municipal del nivel 1 de Plan de Emergencias el pasado viernes que obligará a los agentes a realizar unas horas extras en el periodo navideño pese a la falta de acuerdo con los representantes sindicales.

«Registramos una demanda por vulneración de derechos fundamentales y pediremos la cautelar para que se paralice» el decreto impuesto por el alcalde, José Luis Sanz, la pasada semana, que establece el nivel 1 de emergencia en la ciudad, comunicó Santiago Raposo, delegado sindical de CSIF que afirmó a su vez que contemplan «denunciar penalmente al alcalde porque entendemos que ha incurrido en fraude de ley, e incluso prevaricación». El responsable sindical añadió que desde CSIF también se quiere conocer la opinión de la subdelegación del Gobierno, al aludir el alcalde a la seguridad, cuestión que es competencia del Cuerpo Nacional de Policía. Raposo hizo referencia también a Protección Civil, de quien también quieren conocer su opinión: su dictamen «supuestamente debe avalar la declaración de la fase 1 de emergencia».

CSIF insistió a su vez en que este pasado fin de semana se han vuelto a celebrar eventos «sin ningún tipo de protección policial, en el sentido de los cortes de tráfico, como manifestaciones o procesiones». «El alcalde es un irresponsable», subrayó Raposo.

«Los eventos se pueden suspender o aplazar y hemos visto situaciones como al subdirector del Distrito Triana regulando el tráfico con un peto de la delegación de movilidad», en la tarde del 29 de noviembre. Esta persona utilizó la prenda de trabajo facilitada por el Ayuntamiento para identificar a los técnicos de Movilidad de esa misma Delegación, «y este señor no lo es, por lo tanto entendemos que está haciendo un uso fraudulento de una prenda de trabajo de la delegación de Movilidad», agregó. En este sentido, CSIF solicitó ayer por escrito, información a dicha Delegación: «Si de la investigación se observara algún ilícito penal o administrativo, que se actúe en consecuencia: esta persona ha podido provocar un grave accidente, ya que no tiene ninguna formación ni capacitación para hacerlo».

Sanz, por su parte, hizo «un llamamiento a la responsabilidad», y atribuyó la situación a que «los sindicatos de la Policía Local no le explicaron a sus afiliados lo que suponía no aprobar en aquel pleno ese Plan de Navidad que puso el Ayuntamiento de Sevilla encima de la mesa». «Afortunadamente, la responsabilidad de los sevillanos está siempre por encima de la sensatez y la templanza, y es que es una ciudad que sabe manejar este tipo de grandes eventos», comentó en referencia a que en el fin de semana coincidiesen actos como el encendido del alumbrado navideño y el partido de fútbol Sevilla-Betis.

Sanz añadió además que no se podía aprobar un plan global «porque hay un tope de horas legales de productividad que puede pagar el ayuntamiento de Sevilla y hay que esperar al uno de enero de 2026 para entrar en otro».

Como es lógico, los grupos de la oposición no dudaron en aprovechar la oportunidad que le ofrecen las desavenencias del alcalde al frente de la ciudad para hacer sangre y sacar tajada de la situación. Así, el portavoz socialista Antonio Muñoz se apresuró en alertar del «auténtico caos» vivido en la ciudad durante el primer fin de semana, situación que vinculó con la «mala gestión» del regidor, por su falta de previsión y por el conflicto con la Policía Local.

Muñoz señaló que Sevilla sufrió un «colapso en el tráfico, colas interminables sin ningún tipo de regulación de personas, en algunos casos peligrosas, y una falta de planificación». En coincidencia con CSIF denunció además la presencia de «personal de confianza del señor Sanz regulando el tráfico como si de un policía local se tratase», una práctica que considera «impropia y vergonzante en una ciudad como Sevilla».

El conflicto no tiene visos de cerrarse próximamente y la presión al alcalde por parte de la policía puede ser poca en comparación con una ciudadanía que vea una de sus fiestas más queridas afectadas por motivos ajenos, como es la Navidad.