Tres aves muertas por gripe aviar obligan a cerrar el Parque María Luisa de Sevilla

El Parque de María Luisa, uno de los atractivos turísticos de Sevilla, ha sido cerrado por el Ayuntamiento de Sevilla en aplicación del protocolo establecido por las autoridades sanitarias para prevenir la gripe aviar, ya que han sido halladas muertas más de tres aves acuáticas en 24 horas.

Así lo ha explicado este jueves en declaraciones a los periodistas el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, quien ha señalado que los cuerpos de los animales serán analizados y que personal municipal procederá a la desinfección de las zonas donde han sido hallados.

Al cierre del parque se ha procedido de manera inmediata y con carácter preventivo, y el alcalde ha subrayado que lo importante no es cuándo se va a reabrir al público sino que "hay que actuar sobre la marcha y atendiendo al protocolo que han establecido las autoridades sanitarias".

Con este cierre ya son cuatro los parques cerrados en Sevilla por posibles focos de gripe aviar, ya que el primero fue el Parque del Tamarguillo y posteriormente el de Miraflores y los jardines del Alcázar, otro de los grandes atractivos turísticos de la capital andaluza.