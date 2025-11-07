TVE entrevista a una cocinera de hospital como médico para criticar a Juanma Moreno

TVE sigue con su descrédito y esta vez directamente ha cambiado de identidad a una profesional con tal de atacar al gobierno de Juanma Moreno. Durante el programa matinal de Javier Ruiz, "Mañaneros 360", se entrevistó a María del Mar Suárez, una auxiliar administrativa del Servicio Andaluz de Salud que trabaja como cocinera en el Hospital Virgen del Rocío.

El escándalo llega cuando se presenta a la entrevistada como médico y la misma procede a criticar al presidente andaluz por los fallos en el cribado de cáncer de mama. Suárez, que ejerce su puesto de auxiliar desde hace 23 años, aparece vestida con bata blanca simulando ser parte del equipo médico del hospital. El SAS ya ha denunciado a la que también es delegada sindical de UGT por revelación de secretos e injurias públicas.

Esto tuvo lugar el pasado 22 de octubre, en el pico de la crisis de los cribados, y en ningún momento se hace referencia al puesto real de Suárez, a quien se rotula como "Sanitaria Virgen del Rocío y afectada". La cocinera aprovechó la entrevista para denunciar al SAS por "hacer desaparecer" historiales médicos y pruebas diagnósticas de mujeres afectadas por el cribado fallido.

Posteriormente se ha desmentido que hubiese eliminación alguna de pruebas diagnósticas y se confirmó que el problema fue de carácter informático en la caída del sistema del SAS, tal y como explicó el consejero de Salud, Antonio Sanz.