El Viso del Alcor convoca minuto de silencio por el posible asesinato machista que investiga la Guardia Civil

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) ha hecho un llamamiento a los vecinos para guardar un minuto de silencio este domingo ante las puertas del Consistorio, en memoria de la mujer hallada muerta anoche en una vivienda de la localidad, un suceso que se investiga como un posible asesinato machista.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de El Viso ha convocado a la ciudadanía ante las puertas del Consistorio a las 12.00 horas.

Asimismo, ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales, y ha suspendido el concurso de Hogueritas previsto para este domingo.

El Ayuntamiento, que ha condenado "firmemente" los hechos y permanece a disposición de las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación, ha trasladado su pésame, apoyo y respeto a la familia y allegados de la víctima.

La Guardia Civil detuvo anoche a un hombre tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda en la que se había declarado un incendio, un suceso que se investiga como un posible asesinato machista.

Según informó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, la mujer, de 30 años, presentaba signos de violencia por uso de arma blanca.

Tras el aviso por el incendio en una vivienda de El Viso del Alcor, agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta ese lugar y encontraron el cadáver de la mujer con signos de violencia, aunque será la autopsia y la investigación las que determinen si la muerte fue anterior o posterior al incendio.

No obstante, según el subdelegado, la Guardia Civil lo investiga como un posible asesinato machista, ya que el detenido podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental con la mujer.

Ella no se encontraba inscrita en el sistema Viogen de protección de las víctimas de violencia de género, pero el detenido sí lo estaba fruto de una relación anterior con otra mujer.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.