Susana Díaz, más contundente contra Junts que María Jesús Montero por sus insultos a los andaluces

La expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha criticado este martes las recientes declaraciones del secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, al hilo de las deducciones fiscales anunciadas por el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno (PP-A), para conceptos como gastos veterinarios de animales de compañía o uso de gimnasios, y se ha declarado "harta" de que desde dicho ámbito independentista catalán "se intente denostar a los andaluces", así como ha criticado la "mala gestión" que por parte del independentismo se realizó con el gasto en "mamandurrias" del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

En concreto, Jordi Turull acusó al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno de promover deducciones fiscales para los andaluces, para ayudar a sufragar la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios, "con el dinero de los catalanes".

Posteriormente, este pasado fin de semana, el dirigente independentista catalán puntualizó que con sus declaraciones no quería dirigir sus reproches a los andaluces, sino al Estado "por el expolio a Cataluña".

En unas declaraciones en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión recogidas por Europa Press, la también exsecretaria general del PSOE andaluz y actual senadora por designación autonómica, Susana Díaz, ha querido dejar claro que Junts no representa a "todos los catalanes", y en esta cuestión "no estamos hablando de los derechos ni de los bolsillos de los catalanes".

Dicho esto, ha subrayado que Andalucía "creció" económica "antes y después de la pandemia (de Covid-19) a más velocidad que Cataluña, porque el dinero se destinaba a eso", y "no a las 'mamandurrias' que destinaron" al referéndum del 1 de octubre de 2017, ha agregado.

De igual modo, Susana Díaz ha manifestado que "no es casualidad que Cataluña tenga 70.000 millones de deudas, porque cuando algunos --en referencia a la Junta de Andalucía-- cumplimos con las reglas de gasto injustas" que promovía el Ministerio de Hacienda entonces dirigido por Cristóbal Montoro (PP), "ellos se dedicaban a las mamandurrias del 1 de octubre".

También ha señalado que, "cuando hablan" de que los catalanes "son donantes", ella quiere "que se pongan sobre la mesa, además de las balanzas fiscales, las comerciales", porque cuando su "madre lleva su nómina y tiene que domiciliar su pensión en una caja de ahorros que tributa fuera de Andalucía, eso no computa en Andalucía, o cuando se abre el grifo de un pueblo de Andalucía que es agua de la cuenca del Guadalquivir" pero que "gestiona una filial de aguas de Barcelona, eso no computa en Andalucía", sino "en Barcelona", según ha citado a modo de ejemplos.

"Ya estamos hartos, cansados de que se intente seguir denostando a los andaluces", ha exclamado Susana Díaz para agregar que "esto no es casualidad" y "no es para tapar el lío con la Alianza Catalana" que lidera Silvia Orriols, sino "para tapar la mala gestión que han hecho del dinero público, por lo que los catalanes lo han castigado en las urnas", según ha sentenciado la expresidenta socialista andaluza, que ha concluido su intervención proclamando que "ya está bien", y hablando de "supremacismo" en referencia al independentismo catalán.