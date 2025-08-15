Susana Díaz subraya el "vacío inmenso" por la muerte del expresidente aragonés Lambán

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha destacado este viernes el "vacío inmenso" que supone el fallecimiento del expresidente de Aragón Javier Lambán, a quien ha agradecido "cada risa, abrazo y palabra sincera".

"Cuánto dolor, Javier, cuánto dolor siento", ha escrito Díaz en un mensaje en su cuenta de la red social X, en la que ha añadido: "Te llevo en el alma, amigo".

La expresidenta andaluza ha asegurado que con la muerte de Lambán hoy "se apaga una luz" en su vida y que la amistad con su homólogo aragonés fue "un regalo".

Lambán fue presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023, alcalde de su localidad natal y diputado tanto en las Cortes de Aragón como en el Congreso de los Diputados.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha mostrado su "profundo dolor" por el fallecimiento del expresidente de Aragón Javier Lambán, al que ha calificado como "un hombre de Estado y de principios". "Trabajó con coraje por Aragón y defendió hasta el final el interés general de España", ha escrito Moreno en un mensaje en su cuenta de la red social X tras conocer la muerte de Lambán, a cuya familia ha enviado "un fuerte abrazo desde Andalucía".