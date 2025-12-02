Acceso

El tiempo en Andalucía este martes 2 de diciembre

Cielos cubiertos y precipitaciones débiles a moderadas

Sevilla, 28/09/2025. Imagen del cielo de Sevilla hoy Domingo en un día de cambios de temperatura y pequeños chubascos.
Tiempo en SevillaDAVID ARJONAAgencia EFE
Los cielos estarán este martes en Andalucía muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a lo largo del día.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros, descendiendo hasta los 1.500 metros al final del día.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ascenso, con una máxima de 20 grados en Almería y Sevilla; en el litoral seguirán sin cambios y en el interior bajarán, mientras que habrá heladas débiles en las sierras orientales.

Los vientos soplarán flojos variables, aumentando a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes de poniente en el litoral mediterráneo a partir de mediodía.

