El tiempo en Andalucía este martes 9 de diciembre

Más nubes por la tarde

  • Redacción Andalucía
Sevilla Creada:
Última actualización:

Los cielos amanecen este martes nubosos con nubes altas, aumentando a muy nubosos de oeste a este durante la tarde, sin descartar precipitaciones débiles al final del día en el extremo occidental.

Se esperan temperaturas en ascenso o sin cambios, con máximas de 21 grados en Málaga y Sevilla y mínima de 6 en Córdoba.

Los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente sur durante la tarde.

