El tiempo en Andalucía este miércoles 12 de noviembre

Las temperaturas ascenderán este miércoles en Andalucía, de forma notable en varias provincias -hasta 29 grados en Granada-, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Después de Granada se situará Sevilla, con 28 grados de máxima; Almería, Córdoba y Jaén, con 27 grados previstos, y Cádiz y Málaga -con 24 grados-, mientras que en Huelva se alcanzarán los 23.

Los cielos estarán poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas en la vertiente atlántica e intervalos de nubes bajas en el extremo occidental, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales.

Los vientos soplarán de componente sur flojos a moderados en la mitad occidental, de componente este moderados en el litoral mediterráneo oriental y área del Estrecho, y variables flojos en el resto.