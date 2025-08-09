El tiempo en Andalucía este sábado 9 de agosto: cuatro provincias en alerta

Andalucía abrirá este sábado el fin de semana con pocos cambios, ya que se esperan temperaturas significativamente altas en el interior de la región por las que se activará la alerta naranja en Córdoba y Jaén y amarilla en Sevilla y Granada durante las horas centrales.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá cielos poco nubosos o despejados y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde no se descartan chubascos ocasionales.

No habrá cambios en las temperaturas, aunque subirán en el tercio occidental; y habrá vientos moderados de levante en Cádiz y el litoral almeriense, con intervalos fuertes en el Estrecho; mientras que en el resto serán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.