El tiempo en Andalucía este sábado 9 de agosto: cuatro provincias en alerta

Las temperaturas subirán en el tercio occidental y habrá vientos moderados de levante en Cádiz y el litoral almeriense

SEVILLA, 05/08/2025.- Un hombre se refresca en una fuente en Sevilla este martes. Las temperaturas máximas registradas el segundo día de la ola de calor en España se repartieron el lunes por el sur de Galicia y Valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo, con valores que se aproximaron a los 43 grados, según ha informado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). EFE/Roberto Ruiz Oliva
Calor en SevillaRoberto Ruiz OlivaAgencia EFE
Andalucía abrirá este sábado el fin de semana con pocos cambios, ya que se esperan temperaturas significativamente altas en el interior de la región por las que se activará la alerta naranja en Córdoba y Jaén y amarilla en Sevilla y Granada durante las horas centrales.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá cielos poco nubosos o despejados y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde no se descartan chubascos ocasionales.

No habrá cambios en las temperaturas, aunque subirán en el tercio occidental; y habrá vientos moderados de levante en Cádiz y el litoral almeriense, con intervalos fuertes en el Estrecho; mientras que en el resto serán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.

