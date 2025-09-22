La Universidad de Málaga presenta una plataforma única en Europa para impulsar la conducción autónoma

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre, el Instituto de Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos de la Universidad de Málaga (Imech.UMA) ha dado a conocer IMMa-EV, un vehículo eléctrico experimental que convierte la carretera en un auténtico laboratorio de innovación.

Según explican desde la institución académica, se trata de una plataforma de pruebas única en Europa, diseñada para validar en condiciones reales las tecnologías que definirán la movilidad del futuro: desde la conducción autónoma hasta los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).

Javier Pérez Fernández, investigador del Grupo de Ingeniería Mecánica del Imech.UMA, ha detallado que la plataforma IMMa-EV "permite validar en condiciones reales algoritmos de conducción autónoma y ADAS, impulsando vehículos eléctricos más seguros y eficientes".

A diferencia de los vehículos comerciales, IMMa-EV ha sido concebido como un sistema abierto, ofreciendo acceso completo a señales y controladores. Esto lo convierte en una herramienta estratégica tanto para la comunidad científica como para la industria, que puede ensayar y validar sus desarrollos sin restricciones.

La plataforma cuenta con dirección y tracción independiente en las cuatro ruedas, suspensión de última generación, un gemelo digital que replica el vehículo en simulación y posicionamiento centimétrico mediante GPS RTK. Todo ello le permite emular distintas configuraciones de vehículo y realizar maniobras complejas con total precisión, facilitando la validación de algoritmos de control, sensores y sistemas de comunicación.

El proyecto, enmarcado en los programas de investigación nacionales PID2022-137095OB (SEDev) y PID2019-105572RB (eNEBRO), cuenta con la colaboración de Tecnobus SL (Málaga) y la empresa suiza Speedgoat GmbH.

Su desarrollo consolida el papel del Imech.UMA como referente en investigación aplicada a la movilidad inteligente, sostenible y segura. Con IMMa-EV, la Universidad de Málaga se suma a los esfuerzos europeos por impulsar una transición hacia un modelo de transporte más limpio y eficiente, aportando soluciones que refuerzan la competitividad tecnológica y la seguridad de los futuros vehículos eléctricos y autónomos.