Veranillo de San Miguel adelantado en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo en Andalucía temperaturas significativamente altas, con capitales como Sevilla y Córdoba alcanzando los 38 grados en el valle del Guadalquivir, y cielos poco nubosos o despejados.

Habrá intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo y el Estrecho, sin descartar bancos de niebla, y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde hay una pequeña probabilidad de chubascos aislados por la tarde.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo en la vertiente mediterránea, donde descenderán las máximas.

Los vientos serán flojos a moderados de levante en el litoral mediterráneo y el Estrecho; en el resto, vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.