Villamandos: "Hay que conseguir que la innovación cale en la cultura social andaluza"

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha participado este martes en el evento organizado por LA RAZÓN "La innovación, palanca del cambio en Andalucía", un acto patrocinado por Airbus que ha tenido lugar en el Restaurante el 29 de Sevilla y en el que el Villamandos ha desgranado las políticas del gobierno andaluz en materia innovativa.

"Hay que conseguir que la innovación cale en la cultura de la sociedad andaluza", ha afirmado el consejero quien ha destacado los avances de la región en este ámbito desde la llegada de Juanma Moreno al poder, avances de los que, según Villamandos, hay que hacer partícipes al conjunto de los andaluces que, en muchos casos, desconocen el potencial de la comunidad en industrias como el aeroespacial o la automoción.

En palabras del consejero, Andalucía cumple todas las características para "hacer de la innovación una palanca de desarrollo regional". Para ello, el gobierno andaluz establece una serie de pilares clave; el impulso al talento local, mediante la nueva Ley de Universidades que ahora va a comenzar su tramitación parlamentaria; la desregulación, es decir, la facilitación de un ecosistema para que las empresas puedan llevar a cabo inversiones en I+D+I con menos trabas burocráticas; y la inversión pública, con 257 millones aportados por la administración andaluza en los últimos años dedicados al desarrollo de la innovación.

"Nuestros indicadores en innovación van cada vez mejor: hemos crecido en un 54 por ciento en este ámbito en los últimos años, de ello un 65 por ciento se corresponde a impulso por parte del sector público y el restante es privado. Queremos darle la vuelta a la estadística y posibilitar que sea la iniciativa privada la que protagonice este crecimiento", ha explicado el consejero.

Villamandos ha reconocido también algunos debes del panorama andaluz, algo fundamental para darles solución. En este sentido, mencionó las grandes brechas de desigualdad territorial existente especialmente en zonas rurales donde las políticas de innovación no llegan con facilidad. Ha mencionado también las dificultades en la transferencia del conocimiento entre universidades y sector empresarial. Por último ha señalado las barreras burocráticas, algo que la Junta está tratando de reducir, aunque en muchos casos no es fácil debido a la dependencia de la normativa europea.