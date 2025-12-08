Vox se moviliza contra la obligatoriedad de la baliza V16 en los vehículos

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) para que el Parlamento de Andalucía "se muestre favorable a suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial".

El propósito de la iniciativa parlamentaria es "no introducir cargas adicionales a las familias y empresas españolas".

En este sentido ha apuntado que "en un contexto de inflación y encarecimiento del coste de la vida, imponer un gasto adicional a millones de familias, especialmente en fechas de elevado consumo como las Navidades, resulta una carga innecesaria y desproporcionada que no cuenta con una justificación técnica sólida ni con un análisis económico previo que permita valorar su impacto real", según una nota de este partido.

La PNL pide "continuar permitiendo el uso de los triángulos de emergencia para señalar incidencias o accidentes en carretera".

La iniciativa parlamentaria de Vox solicita que la Cámara autonómica "se muestre favorable a que se garantice que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo, práctica firmemente desaconsejada por los protocolos de prevención de riesgos y seguridad en carretera".

Vox ha asegurado querer impulsar con esta PNL "ayudas para las familias y empresas españolas con el fin de mejorar la seguridad vial a través de la renovación del parque automovilístico de España desde una perspectiva que garantice la libre convivencia de todas las tecnologías de automoción sin imposiciones ideológicas".

La PNL pide también que el Parlamento de Andalucía "se muestre favorable a que se cese en su promoción de normativas y obligaciones que imponen costes innecesarios a las familias y muestran finalidad puramente extractiva y no repercuten positivamente sobre el bienestar de los españoles".

A partir del 1 de enero de 2026 se establece la obligatoriedad de que los vehículos "lleven consigo en la guantera, accesible y cargado, una luz de emergencia V-16 supuestamente visible a un kilómetro de distancia con conexión directa a la plataforma DGT 3.0", en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia reflectantes.

La PNL recoge que "el 65% de los españoles desconoce la nueva norma y hasta el 30% no sabe que puede exponerse a ser sancionado con 80 euros de multa si incumple esta nueva norma".

Ha argumentado que "muchos conductores españoles están adquiriendo sin saberlo balizas V-16 más baratas, pero no homologadas por la DGT, exponiéndose también a ser multados como consecuencia de la ineficiente política comunicativa del Gobierno".

La iniciativa de Vox incluye que dicha norma "únicamente obligaría a los vehículos matriculados en España, con lo que los vehículos extranjeros que vienen a España temporalmente quedarían fuera del ámbito de aplicación de esta novedad normativa".