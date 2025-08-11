Acceso

Las 9 razas de gato más cariñosas

Los gatos, compañeros misteriosos y a menudo subestimados en su afecto, revelan un corazón tan grande como el de cualquier otro animal

Esteban García Marcos
Aunque la imagen popular del gato suele ser la de un animal independiente y algo distante, la realidad es que muchos felinos son compañeros extraordinariamente cariñosos y apegados a sus dueños. Sus expresiones de amor, si bien sutiles en ocasiones, son profundas.

La personalidad de cada gato es única, modelada por sus experiencias y el entorno en el que crece. Sin embargo, no se puede negar que las razas también aportan un patrón de comportamiento a considerar. Aunque en general, todas pueden ser propensas a ofrecer todo su amor, se ha llegado incluso a decir que si te gustan los gatos eres un neurótico basándose en argumentos cientificistas que carecen de toda lógica.

Existen razas que, por sus características genéticas y su historia, tienden a mostrar una mayor predisposición a la interacción y al afecto humano, destacando por su carácter dócil y su necesidad de compañía. El vínculo que se crea entre el compañero peludo y la persona suele ser muy poderoso, y si el animal es muy cariñoso, todavía más.

Las razas felinas más sociables y afectuosas

Es crucial entender que esta clasificación no implica que el resto de felinos carezcan de afecto; la personalidad individual, la socialización temprana y las experiencias vividas son factores de gran relevancia en su comportamiento, según apuntan desde Dailypaws. Un gato de cualquier raza puede desarrollar un vínculo fuerte y amoroso si recibe el cuidado y la atención adecuados desde una edad temprana.

Estas son las nueve razas de gato más conocidas por su notable amabilidad:

  • Ragdoll
  • Maine Coon
  • Siamés
  • Scottish Fold
  • Birmano
  • Persa
  • Burmés
  • Sphynx
  • Bombay

El Ragdoll, cuyo nombre ya sugiere su carácter, es célebre por su docilidad y por relajarse completamente en brazos, como un muñeco de trapo. Estos gatos de ojos azules son, además, increíblemente familiares y tranquilos, lo que los convierte en una adición ideal para cualquier hogar. Por su parte, el Maine Coon, una de las razas domésticas más grandes y de complexión robusta, busca la compañía de sus humanos de forma constante, si bien tiende a elegir a una persona en particular para otorgarle la mayor parte de su afecto.

El Siamés presenta un temperamento que a menudo se compara con el de un perro, deseando ser el centro de atención en todo momento. Son felinos vocales y muy vivaces, que no dudan en 'pedir' interacción y que, a menudo, forman vínculos de calado con otros gatos en el hogar cuando sus dueños no están disponibles. Otro ejemplo es el Scottish Fold, reconocido por sus distintivas orejas plegadas y su apariencia similar a un búho, que se caracteriza por ser extremadamente amigable y disfrutar de la compañía de su familia, relajándose cerca de ellos hasta que reciben la atención deseada.

